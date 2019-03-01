دراسة حديثة.. معظم أجهزة اللابتوب والكمبيوتر معرضة لهجمات القرصنة!
الجمعة 01/مارس/2019 - 11:00 م
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توصلت دراسة حديثة إلى أن العديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة "اللابتوب"، وعدد متزايد من أجهزة الكمبيوتر المكتبية معرضة لهجمات القرصنة، وذلك عن طريق أدوات التوصيل المختلفة مقارنة بما كان يعتقد فى الماضى.
ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فكشفت الدارسة التى أجراها باحثون من جامعة كامبريدج فى المملكة المتحدة وجامعة رايس فى الولايات المتحدة أن الهاكرز يمكنهم اختراق جهاز غير مراقب فى غضون ثوان من خلال أجهزة مثل أجهزة الشحن، حيث تم العثور على نقاط الضعف فى منافذ Thunderbolt التى تعمل بنظام Windows وMacOS وLinux وFreeBSD.
وقد كشف الباحثون عن نقاط الضعف هذه من خلال Thunderclap، وهى منصة مفتوحة المصدر قاموا بإنشائها لدراسة أمن الأجهزة الطرفية للكمبيوتر وتفاعلاتهم مع أنظمة التشغيل، حيث يمكن توصيله بمنفذ USB-C يدعم واجهة Thunderbolt ويسمح للباحثين باستكشاف التقنيات المتاحة للهاكرز.
وقد وجد الباحثون أن الهجمات المحتملة يمكن أن تأخذ السيطرة الكاملة على الكمبيوتر المستهدف، بالإضافة إلى الأجهزة الإضافية مثل بطاقات الشبكة والرسومات، كما يمكن أيضًا إجراء هجمات من قبل أولئك الذين يعتقدون أنه من الآمن استخدام الجهاز، حيث تحتوى أجهزة الكمبيوتر الطرفية مثل بطاقات الشبكة ووحدات معالجة الرسومات على الوصول المباشر للذاكرة (DMA)، مما يسمح لها بتجاوز سياسات أمان نظام التشغيل.
وقد تم اكتشاف نقاط الضعف فى عام 2016 من قبل Apple وIntel وMicrosoft لمعالجة المخاطر الأمنية، وبدأت الشركات فى تنفيذ الوضع غير الشائع، أصدرت العديد من البائعين تحديثات الأمان فى العامين الماضيين، ومع ذلك، يظهر البحث أنه من الصعب حل المشكلة، وأنه من المرجح أن تكون مرتبطة بهذا الربط البينى الذى يجمع بين مدخلات الطاقة، ومخرجات الفيديو، والجهاز المحيطى.
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