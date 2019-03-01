4 مباريات مرتقبة لميلان في مارس.. تعرف عليهم

يقدم ميلان آداءا مميزاً في الدور الثاني من الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد أن قدم مستوى مخيبا لآمال جماهيره في الدور الأول تحديدًا بعد التعاقد مع كريستوف بيونتك من جنوى الذي ساهم في تحسين نتائج الفريق مما قاده للمركز الرابع في الدوري برصيد 45 نقطة بفارق نقطتين عن غريمه إنتر ميلان صاحب المركز الثالث والمؤهل لدوري أبطال أوروبا.





تنتظر ميلان 4 مباريات مثيرة في الدوري في مارس الجاري أبرزها ديربي ديلا مادونينا أمام إنتر ميلان.





ويستعرض الفجر الرياضي مباريات ميلان في مارس:-





* الدوري :

- السبت 2 مارس 2019 : ميلان وساسولو الساعة 7 مساءً

- السبت 9 مارس 2019 : كييفو فيرونا وميلان الساعة 9 ونصف مساءً

- الأحد 17 مارس 2019 : ميلان وإنتر ميلان الساعة 9 ونصف مساءً

- الأحد 31 مارس 2019 : سامبدوريا وميلان