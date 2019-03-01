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5 مباريات ليوفنتوس في مارس.. أبرزها أتلتيكو مدريد

الجمعة 01/مارس/2019 - 10:56 م
5 مباريات ليوفنتوس في مارس.. أبرزها أتلتيكو مدريد
يوفنتوس
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ريهام عبدالمحسن
 
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يقدم يوفنتوس مستواه المعتاد في الدوري كل موسم الذي يتصدره حتى الآن برصيد 69 نقطة بفارق 13 نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني. تنتظر السيدة العجوز عدد من المباريات المثيرة في شهر مارس، أبرزها مواجهة نابولي في الدوري.

 أما المواجهة الثانية والأصعب ستكون أمام أتلتيكو مدريد في مباراة العودة في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الروخيبلانكوس بهدفين نظيفين.

 ويستعرض الفجر الرياضي مباريات السيدة العجوز في شهر مارس:-

* الدوري :
- الأحد 3 مارس 2019 : نابولي ويوفنتوس الساعة 9 ونصف مساءً
- الجمعه 8 مارس 2019 : يوفنتوس وأودينيزي الساعة 9 ونصف مساءً
- الأحد 17 مارس 2019 : جنوى ويوفنتوس الساعة 1 ونصف ظهراً
- الأحد 31 مارس 2019 : يوفنتوس وإمبولي

* دوري أبطال أوروبا :
- الثلاثاء 12 مارس 2019 : يوفنتوس وأتلتيكو مدريد الساعة 10 مساءً
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