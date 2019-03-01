برلماني: "كامل الوزير لو مسك وزارة النقل هيظبط الدنيا"

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رد الإعلامي والبرلماني سعيد حساسين، على دعوة الإخواني معتز مطر للتظاهر عبر هاشتاج "لست وحدك".



وقال "حساسين" في برنامجه "انفراد" عبر فضائية "الرافدين+"، إن الإعلامي الإخواني معتز مطر يريد تخريب مصر، متسائلا: "خراب البلد لصالح مين؟"، مضيفا: "امبارح أذاع لقطة لموتوسيكل بيزمر عشرات المرات، وقال ايه الشعب خرج والناس بتستجيب لدعوته".



ودعا سعيد حساسين المواطنين لعدم الاستماع لدعوات عناصر الجماعة الإرهابية.



ورحب البرلماني سعيد حساسين، بأنباء تولى اللواء كامل الوزير وزارة النقل خلفًا للمهندس هشام عرفات عقب حادث قطار محطة مصر.



وقال "حساسين" في برنامجه "انفراد" عبر فضائية "الرافدين+": "كامل الوزير لو مسك الوزارة هيظبط الدنيا في المرفق، وانسوا اللي بيحصل والهرتلة في المرفق".



وأضاف: "أطالب بتولى القوات المسلحة مرفق السكك الحديدية لضبطه، اللواء كامل الوزير ليس بحاجة للإشادة به فهذا الرجل الكل يعرفه وحجم مجهوداته".



