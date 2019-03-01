وفاة طفلتين وإصابة والديهما في حادث مروع بالباحة

توفيت طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات وشقيقتها الرضيعة، الجمعة، إثر حادث مروري مروع بالباحة، فيما أصيب الأب والأم بإصابات متفرقة.





وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أن حادث انقلاب وقع الجمعة في العقيق، وتحديدا على طريق الرياض الجديد، مشيرًا إلى وجود حالتي وفاة وإصابتين اثنتين.





وأشار إلى أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، تلقّت في الرابعة و52 دقيقة عصر الجمعة، بلاغًا على الرقم الموحد 997 يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة “هواندي أكسنت”.





وتابع الزهراني أنه تم توجيه فرقتين إسعافيتين من الهلال الأحمر وفرقة من إسعاف الصحة والدفاع المدني للموقع، مؤكدًا أنه عند وصول أول فرقة إلى موقع الحادث اتّضح وجود حالتي وفاة بالموقع.





ولفت متحدث هلال الباحة إلى أنه بعد الكشف على الحالات، اتضح وجود إصابتين إحداهما خطيرة، تم التعامل معها إسعافيًّا بالموقع ونقلها لمستشفى العقيق، بينما نقلت الإصابة الأخرى من قبل إسعاف الصحة.