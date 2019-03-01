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تجربة قيادة "فورد فوكس ST" الجديدة موديل 2019 (فيديو)

الجمعة 01/مارس/2019 - 11:00 م
تجربة قيادة فورد فوكس ST الجديدة موديل 2019 (فيديو)
فورد فوكس ST موديل 2019
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ضمن مجموعة من المراجعات و تجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع CarsGuide الاسترالي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2019 من فورد فوكس ST، وهي سيارة هاتشباك تتمتع بالأداء الرياضي.

جدير بالذكر أن هذا الموقع الاسترالي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من فورد فوكس وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق.

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