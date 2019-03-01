الاتحاد السعودي يسعى للتعاقد مع قائد مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قرر عدم تجديد عقد قائده ونجمه المميز، أنطونيو فالنسيا، ليكون للاعب حرية الرحيل في الصيف المقبل.



ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "PA" فإن هناك عدة أندية مهتمة بخدمات أنتونيو ڤالسنيا، ومن ضمنها نادي الإتحاد السعودي. ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "PA" فإن هناك عدة أندية مهتمة بخدمات أنتونيو ڤالسنيا، ومن ضمنها نادي الإتحاد السعودي.



