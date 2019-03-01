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الاتحاد السعودي يسعى للتعاقد مع قائد مانشستر يونايتد

الجمعة 01/مارس/2019 - 10:44 م
الاتحاد السعودي يسعى للتعاقد مع قائد مانشستر يونايتد
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قرر عدم تجديد عقد قائده ونجمه المميز، أنطونيو فالنسيا، ليكون للاعب حرية الرحيل في الصيف المقبل.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "PA" فإن هناك عدة أندية مهتمة بخدمات أنتونيو ڤالسنيا، ومن ضمنها نادي الإتحاد السعودي.

وأبدى العميد اهتماماً قوياً مؤخراً، والظهير الإكوادوري كان متفتحاً لفكرة الإنتقال، لكن المفاوضات لم تكن مباشرة وبعدها تمت إقالة المدرب سلاڤين بيليتش.
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