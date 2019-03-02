نشرة أخبار منتصف الليل.. السفير المصري لدى الصين يشارك في رفع علم مكتب الاتحاد الإفريقي
توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ السفير المصري لدى الصين يشارك في رفع علم مكتب الاتحاد الإفريقي، الشرطة الجزائرية تفرق متظاهرين أمام مبنى التلفزيون الرسمي.
السفير
المصري لدى الصين يشارك في رفع علم مكتب الاتحاد الإفريقي
شارك أسامة المجدوب سفير جمهورية مصر العربية لدى الصين في مراسم رفع علم مكتب الاتحاد الإفريقي، والذي تم تدشينه لأول مرة في العاصمة الصينية بكين.
"الداخلية" تستقبل وفدا
من الإعلاميين الأفارقة
استقبل قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة، اليوم الجمعة، وفدًا من الإعلاميين الأفارقة، وزار الإعلاميون الأفارقة الإدارات والأقسام المختلفة بقطاع الإعلام والعلاقات، واستمعوا إلى شرح مفصل حول المهام التي يضطلع بها، والتي تهدف في المقام الأول إلى تزويد كافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بالأخبار أو المعلومات عن جهود الأجهزة الأمنية، والحرص على نقل صورة صحيحة وموثقة عن الأحداث الأمنية الهامة وإحاطة الرأي العام علماً بجهود مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية.
الشرطة
الجزائرية تفرق متظاهرين أمام مبنى التلفزيون الرسمي
فرقت الشرطة الجزائرية، مساء اليوم، متظاهرين أمام مبنى التلفزيون الرسمي في العاصمة بالجزائر، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".
حاكم
ولاية واشنطن يترشح للرئاسة
انضم حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي، اليوم الجمعة، إلى السباق للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020.
قناة
تركية تعلن إغلاقها بسبب "ضغوط" من الحكومة
أعلنت قناة "فلاش تي في" الموسيقية والإخبارية، وإحدى أولى القنوات الخاصة في تركيا، اليوم الجمعة عن إغلاقها مؤقتاً، منددة بضغوط من الحكومة.
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