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موانئ بورسعيد تسجل تداول 25 سفينة حاويات وبضائع اليوم

الجمعة 01/مارس/2019 - 09:36 م
موانئ بورسعيد تسجل تداول 25 سفينة حاويات وبضائع اليوم
سفينة- أرشيفية
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أ ش أ
 
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أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة اليوم الجمعة. 
وأفاد بيان صادر عن هيئة الموانئ أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 4 سفن حاويات وغادرته سفينة، وتتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن. 

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج 4 سفن، وتتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة، كما يتواجد على أرصفة الميناء 4 سفن بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينتين. 

وأضاف البيان أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن للميناء. 
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