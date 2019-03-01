للمرة الأولى.. مسلسل أطفال يشارك في رمضان.. تعرف على التفاصيل
الجمعة 01/مارس/2019 - 09:46 م
سعد نبيل
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بدات الفنانة الجزائرية ميسوم، في تصوير مسلسل للأطفال باسم "ورد الجناين"، والمقرر أن يعرض خلال المارثون الرمضاني لعام 2019.
حيث تقع أحداث
العمل حول القيم الأخلاقية، والسلوكيات الإيجابية التي تجعل الطفل، ينشأ موطنًا صالحًا
في مجتمعه وذلك في إطار لايت كوميدي، فيما تجسد "ميسوم"، شخصيات عديدة أبرزها
الطفلة "فلة وتيته، ياسمينا، وماما نانسي".
جدير بالذكر أن
مسلسل الأطفال "ورد الجناين"، بطولة رضا إدريس، فتحي سعد، مجدي عبد الحليم،
عيد أبو الحمد، الطفل المعجزه كريم علاء الشهير "كوكي"، والعديد من الوجوه
الشابة والأطفال تأليف أيمن مصطفى وإنتاج شركة ميسوم برودكشن للإنتاج الفني، إخراج
سيد فضل.
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