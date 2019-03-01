ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

للمرة الأولى.. مسلسل أطفال يشارك في رمضان.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 01/مارس/2019 - 09:46 م
للمرة الأولى.. مسلسل أطفال يشارك في رمضان.. تعرف على التفاصيل
ورد الجناين
طباعة
Advertisements
سعد نبيل
 
Advertisements

بدات الفنانة الجزائرية ميسوم، في تصوير مسلسل للأطفال باسم "ورد الجناين"، والمقرر أن يعرض خلال المارثون الرمضاني لعام 2019.

 

حيث تقع أحداث العمل حول القيم الأخلاقية، والسلوكيات الإيجابية التي تجعل الطفل، ينشأ موطنًا صالحًا في مجتمعه وذلك في إطار لايت كوميدي، فيما تجسد "ميسوم"، شخصيات عديدة أبرزها الطفلة "فلة وتيته، ياسمينا، وماما نانسي".

 

جدير بالذكر أن مسلسل الأطفال "ورد الجناين"، بطولة رضا إدريس، فتحي سعد، مجدي عبد الحليم، عيد أبو الحمد، الطفل المعجزه كريم علاء الشهير "كوكي"، والعديد من الوجوه الشابة والأطفال تأليف أيمن مصطفى وإنتاج شركة ميسوم برودكشن للإنتاج الفني، إخراج سيد فضل.

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم محمد حماقي الجديد
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الرائد
0
x
15:00
0
القادسية
الهلال
2
x
17:35
1
الفيصلي
الأهلي
1
x
19:30
1
الاتحاد
الدوري الإيطالي
كالياري
0
x
21:30
0
انتر ميلان
الدوري الألماني
أوجسبورج
0
x
21:30
0
بوروسيا دورتموند