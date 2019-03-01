ريفالدو: مستقبل سولاري مرتبط بالكلاسيكو
الجمعة 01/مارس/2019 - 09:42 م
عمر عبدالعزيز
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أكد ريفالدو لاعب برشلونه السابق وأسطورة المنتخب البرازيلي، أنه إذا خسر ريال مدريد في كلاسيكو الليجا فسيكون موقف المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري مُعقد جدًا.
وقال ريفالدو في تصريحات صحفية: "سولاري بالتأكيد سيلعب بشكل كبير في الكلاسيكو القادم حيث أنه اذا خسر في السانتياجو برنابيو مره اخرى قد يكون ذلك بمثابة الوداع لبطولتين ضد برشلونه، غريمك التاريخي، وقد يؤدي ذلك لعودة مورينيو إلى دكة بدلاء ريال مدريد".
وأضاف قائلاً: "سولاري يجب عليه أن يضع أفضل ما يملك أمام برشلونه لأنه بغير ذلك قد تتحول الأمور إلى أسوأ".
وواصل: "من الخارج ترى أنه من الغريب جدًا أن لاعبين كبار مثل مارسيلو وايسكو وبيل لا يلعبون، لا أعرف ما إذا كانوا أفضل اللاعبين في ريال مدريد حيث أن المدرب الوحيد هو الذي يعرف ذلك، لكن لديهم خبرة وأنا متأكد من أنهم في هذه المراحل الهامه سيحققون القوه للفريق".
واختتم بقوله: "إستدعاء فينيسيوس للمنتخب البرازيلي ؟ أنا سعيد لذلك ويمكنه الوصول إلى مستوى مواطنه نيمار جونيور".
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