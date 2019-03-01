ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات اليوم

نجح نادي الهلال في تحقيق الفوز على فريق الفيصلي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتعادل نادي أهلي جدة، ضد فريق الاتحاد في ديربي جدة بين الفريقان، بنتيجة 1-1 حيث أحرز عمر السومة هدف الأهلي، وسجل رومارينهو هدف الاتحاد.

ويأتي ترتيب الدوري السعودي كالتالي :-

1- الهلال 55 نقطة.

2- النصر 49 نقطة.

3- الشباب 40 نقطة.

4- التعاون 39 نقطة.

5- الأهلي 37 نقطة.

6- الوحدة 34 نقطة.

7- الفتح 32 نقطة.

8- الفيصلي 30 نقطة.

9- الاتفاق 28 نقطة.

10- الرائد 25 نقطة.

11- الرائد 24 نقطة.

12- الحزم 23 نقطة.

13- الباطن 18 نقطة.

14- الفيحاء 16 نقطة.

15- الاتحاد 16 نقطة.

16- أحد 13 نقطة.