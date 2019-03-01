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ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف السومة في شباك الاتحاد

الجمعة 01/مارس/2019 - 09:40 م
ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف السومة في شباك الاتحاد
السومة
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أحمد عصام
 
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خطف لياندر تاوامبا لاعب نادي التعاون صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين، بعدما أحرز هاتريك في فوز فريقه على نادي الاتفاق بنتيجة 4-1.

وفشل المهاجم الفرنسي جوميز لاعب نادي الهلال، في احراز أهداف في مباراة فريقه ضد نادي الفيصلي، والتي انتهت بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة ال22 من بطولة الدوري السعودي.

وجاء ترتيب هدافي الدوري السعودي كالتالي :- 

1- لياندر تاوامبا 18 هدف.

2- بافيتمبي جوميز 17 هدف.

3- عمر السومة 15 هدف.

4- عبد الرزاق حمدالله 15 هدف.

5- كريستيان جوانكا 15 هدف.
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المزيد عن: هدف السومة هدافي الدوري السعودي عمر السومة جوميز ترتيب هدافي الدوري السعودي الهلال
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