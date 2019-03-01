ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف السومة في شباك الاتحاد

خطف لياندر تاوامبا لاعب نادي التعاون صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين، بعدما أحرز هاتريك في فوز فريقه على نادي الاتفاق بنتيجة 4-1.





وفشل المهاجم الفرنسي جوميز لاعب نادي الهلال، في احراز أهداف في مباراة فريقه ضد نادي الفيصلي، والتي انتهت بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة ال22 من بطولة الدوري السعودي.





وجاء ترتيب هدافي الدوري السعودي كالتالي :-





1- لياندر تاوامبا 18 هدف.





2- بافيتمبي جوميز 17 هدف.





3- عمر السومة 15 هدف.





4- عبد الرزاق حمدالله 15 هدف.





5- كريستيان جوانكا 15 هدف.