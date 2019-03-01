دي يونج يستفز راموس بهذا التصريح
الجمعة 01/مارس/2019 - 09:35 م
عمر عبدالعزيز
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أدلى الهولندي فرانكي دي يونج، نجم وسط فريق أياكس أمستردام بتصريح مستفز لقائد ومدافع ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس، حول مواجهة فريقه لريال مدريد، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
وقال دي يونج في تصريحات صحفية: "في حال تأهُل آياكس قد يندم سيرخيو راموس".
وأضاف قائلاً: "يبقى ريال مدريد هو المُفضّل للتأهل بالطبع لكن آياكس لم يستسلم و لديه أملٌ في العبور".
الجدير بالذكر ان النادي الملكي قد حقق الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، في مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب كرويف أرينا.
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