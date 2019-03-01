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رجاء الجداوي ومحمد فراج ونجوم الفن بحفل أكاديمية "دونزي"

الجمعة 01/مارس/2019 - 09:36 م
رجاء الجداوي ومحمد فراج ونجوم الفن بحفل أكاديمية دونزي
رجاء الجداوي
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عبدالحافظ حمدي
 
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تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وبحضور الفنان التشكيلي العالمي وجيه يسي، احتفلت أكاديمية "دونزي"، للفنون التشكيلية لصاحبتها الفنانة دنيا الحسيني، بافتتاح معرض الأكاديمية للفن التشكيلي، وذلك بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية .

 

وقد حرص على حضور حفل الافتتاح باقة من نجوم الفن على رأسهم النجمة رجاء الجداوي، ومحمد فراج، ووفاء سالم، وسامح حسين.

 

جدير بالذكر أن المعرض حمل اسم "100 سنة سينما"، وشمل تحد لمجموعة من الأطفال من ذوي الجنسين، والتي تراوحت أعمارهم من ال6 الي 18 عام، الذين أبدعوا في رسم لوحات تعبيرية لعدد من نجوم الفن والسينما من المعاصرين ومن رحلوا عن عالمنا وأبرزهم الراحل محمود عبد العزيز، وسمير غانم ويسرا وعادل إمام وعلي ربيع وأشرف عبد الباقي، وغيرهم .

رجاء الجداوي ومحمد فراج ونجوم الفن بحفل أكاديمية "دونزي"
رجاء الجداوي ومحمد فراج ونجوم الفن بحفل أكاديمية "دونزي"
رجاء الجداوي ومحمد فراج ونجوم الفن بحفل أكاديمية "دونزي"
رجاء الجداوي ومحمد فراج ونجوم الفن بحفل أكاديمية "دونزي"
رجاء الجداوي ومحمد فراج ونجوم الفن بحفل أكاديمية "دونزي"
رجاء الجداوي ومحمد فراج ونجوم الفن بحفل أكاديمية "دونزي"
رجاء الجداوي ومحمد فراج ونجوم الفن بحفل أكاديمية "دونزي"
رجاء الجداوي ومحمد فراج ونجوم الفن بحفل أكاديمية "دونزي"
رجاء الجداوي ومحمد فراج ونجوم الفن بحفل أكاديمية "دونزي"
رجاء الجداوي ومحمد فراج ونجوم الفن بحفل أكاديمية "دونزي"
رجاء الجداوي ومحمد فراج ونجوم الفن بحفل أكاديمية "دونزي"
رجاء الجداوي ومحمد فراج ونجوم الفن بحفل أكاديمية "دونزي"
رجاء الجداوي ومحمد فراج ونجوم الفن بحفل أكاديمية "دونزي"
رجاء الجداوي ومحمد فراج ونجوم الفن بحفل أكاديمية "دونزي"
رجاء الجداوي ومحمد فراج ونجوم الفن بحفل أكاديمية "دونزي"
رجاء الجداوي ومحمد فراج ونجوم الفن بحفل أكاديمية "دونزي"
رجاء الجداوي ومحمد فراج ونجوم الفن بحفل أكاديمية "دونزي"
رجاء الجداوي ومحمد فراج ونجوم الفن بحفل أكاديمية "دونزي"
رجاء الجداوي ومحمد فراج ونجوم الفن بحفل أكاديمية "دونزي"
رجاء الجداوي ومحمد فراج ونجوم الفن بحفل أكاديمية "دونزي"
رجاء الجداوي ومحمد فراج ونجوم الفن بحفل أكاديمية "دونزي"
رجاء الجداوي ومحمد فراج ونجوم الفن بحفل أكاديمية "دونزي"
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