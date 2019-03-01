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قائمة ريال مدريد لموقعة برشلونة.. عودة إيسكو واستبعاد 3 لاعبين

الجمعة 01/مارس/2019 - 09:35 م
قائمة ريال مدريد لموقعة برشلونة.. عودة إيسكو واستبعاد 3 لاعبين
ريال مدريد
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الفجر الرياضي
 
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أعلن الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة فريقه التي ستواجه برشلونة، مساء غدًا، السبت، على معلب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.


وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمي: كورتوا، نافاس، لوكا زيدان

خط الدفاع: كارفاخال، فابيخو، راموس، فاران، مارسيلو، ريجليون

خط الوسط: سيبايوس، فالفيردي، أسينسيو، كروس، مودريتش، كاسيميرو، إيسكو

خط الهجوم: بنزيمة، بيل، فاسكويز، فينسيوس جونيور، ماريانو دياز

وشهدت القائمة عودة إيسكو وماريانو دياز وفابيخو من جديد بعد استبعاد الثلاثي من قائمة كلاسيكو الكأس يوم الأربعاء الماضي فيما استبعد المدرب يورنتي للإصابة وإبراهيم دياز وأودريوزولا بقرار فني وناتشو للإيقاف

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