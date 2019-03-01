توني كروس يسخر من مدرب ريال مدريد

سخر الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني من المدير الفني السابق للملكي، بيرند شوستر بعدما قال عليه "تراكتور".





وقام لاعب خط الوسط الألماني بالرَد عبر "تويتر" على انتقادات شوستر له في راديو "أوندا ثيرو" بعد مباراة ريال مدريد و برشلونة.



