توني كروس يسخر من مدرب ريال مدريد
الجمعة 01/مارس/2019 - 09:30 م
عمر عبدالعزيز
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سخر الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني من المدير الفني السابق للملكي، بيرند شوستر بعدما قال عليه "تراكتور".
وقام لاعب خط الوسط الألماني بالرَد عبر "تويتر" على انتقادات شوستر له في راديو "أوندا ثيرو" بعد مباراة ريال مدريد و برشلونة.
وقال شوستر: "هذا خط الوسط لا يمكنه حتى أن يفوز على جيرونا، كروس أصبح الأن تراكتور ديزل يجر الحرث".
من ثم قام كروس بالرد بسخرية "مَن ؟؟؟" ، تلميحاً بأنه لا يعرف من هو شوستر، كما قام أيضاً لاعب ريال مدريد السابق ألفارو أربيلوا بالرد على كروس، قائلاً: "لا داعي لقول اكثر من هذا".
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