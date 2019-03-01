فالفيردي يوجه رسالة خاصة إلى سولاري قبل الكلاسيكو
الجمعة 01/مارس/2019 - 09:33 م
ريهام عبد المحسن
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أعرب فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني عن أمله بألا تتم إقالة سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد من منصبه وأكد أن مواجهة فالنسيا في نهائي كأس إسبانيا ستكون صعبة ومفتوحة وذلك قبل موقعة كلاسيكو الأرض غدًا أمام ريال مدريد في الجولة السادسة والعشرين في الدوري.
وقال فالفيردي في تصريحات نقلتها صحيفة الموندو ديبورتيفو: " نريد الانتصار غداً ضد مدريد ولكن من الصعب أن نحقق نفس النتيجة ٣-٠مع أنه سيكون أمراً خالداً، الفريق الخاسر دوماً يدخل في المباريات القوية برغبة أكبر لمسح التعثر والانتصار بأفضل مستوى لذلك ستكون مباراة قوية".
وأضاف: "في كلاسيكو الكأس لم نخلق فرص عديدة بالشوط الأول ولكن اضعنا الكثير في الشوط الثاني غداً نريد التركيز أكثر بتسجيل الأهداف وخلق الكثير من الفرص، الانتقادات لاتقلقني كرة القدم رياضة معقدة، ضد ليون سددنا على المرمي 25 مرة ولم نسجل، ضد مدريد ٣ تسديدات على المرمى وسجلنا ٣".
وتابع: "الانتصار في الكلاسيكو سيكون أمرًا عظيماً وخطوة للحصول على الليجا ولكن بكل تأكيد لايعني انتهاء الدوري ".
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