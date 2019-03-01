التعادل يحسم موقعة الأهلي والاتحاد في الدوري السعودي.. والسومة يسجل هدفا للتاريخ
الجمعة 01/مارس/2019 - 09:30 م
مني العوضي
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حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله مباراة الاتحاد مع الأهلي في ديربي جدة الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، في إطار الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي.
وتقدم البرازيلي رومارينيو بهدف أول من ضربة رأسية قوية خلال الدقيقة 70 من عمر الثاني وسط عدم تنظيم جيد من دفاع الراقي.
وتعادل السوري عمر السومة بهدف رائع للنادي الأهلي من ضربة مقصية خلال الدقيقة 78، وشهدت المباراة مشاركة الظهير الأيسر المصري محمد عبد الشافي.
وبهذه النتيجة؛ يرفع الأهلي رصيده للنقطة 37 في المركز الخامس بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي بينما يظل الاتحاد في المركز الخامس عشر حتى بعد إضافة نقطة لرصيده ليصل إلى النقطة 16 ويزداد وضع الاتحاد صعوبةً.
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