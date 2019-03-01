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عمرو حسن: أفقر 10 محافظات في مصر الأعلى خصوبة

الجمعة 01/مارس/2019 - 09:31 م
عمرو حسن: أفقر 10 محافظات في مصر الأعلى خصوبة
عمرو حسن
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن معدل الفقر يزيد في مصر، موضحًا أن المعدل في عام 2008 كان 22%، وآخر معدل فقر أكثر من 28%.

وأشار "حسن"، خلال حواره مع برنامج "الحكيم في بيتك"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الجمعة، إلى أنه يوجد 4 محافظات في مصر نسبة الفقر بهم أكثر من 50%؛ أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، لافتًا إلى أن أفقر 10 محافظات في مصر هم أعلى المحافظات خصوبة.

وأضاف أن نسبة الأمية في مصر 26%؛ 31% من إناث مصر أميين، وفي بعض المحافظات نسبة أميتهم أكثر من 50%.

وأوضح مقرر المجلس القومي للسكان، أنه يجب أن يكون معدل النمو الاقتصادي 3 أضعاف معدل النمو السكاني حتى يشعر المواطن بالتحسن.

ولفت "حسن"، إلى أن الصين أصدرت قانون لإنجاب طفل واحد فقط بالتوازي مع مشروع نهضتها.
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