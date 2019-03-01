عمرو حسن: أفقر 10 محافظات في مصر الأعلى خصوبة
الجمعة 01/مارس/2019 - 09:31 م
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن معدل الفقر يزيد في مصر، موضحًا أن المعدل في عام 2008 كان 22%، وآخر معدل فقر أكثر من 28%.
وأشار "حسن"، خلال حواره مع برنامج "الحكيم في بيتك"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الجمعة، إلى أنه يوجد 4 محافظات في مصر نسبة الفقر بهم أكثر من 50%؛ أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، لافتًا إلى أن أفقر 10 محافظات في مصر هم أعلى المحافظات خصوبة.
وأضاف أن نسبة الأمية في مصر 26%؛ 31% من إناث مصر أميين، وفي بعض المحافظات نسبة أميتهم أكثر من 50%.
وأوضح مقرر المجلس القومي للسكان، أنه يجب أن يكون معدل النمو الاقتصادي 3 أضعاف معدل النمو السكاني حتى يشعر المواطن بالتحسن.
ولفت "حسن"، إلى أن الصين أصدرت قانون لإنجاب طفل واحد فقط بالتوازي مع مشروع نهضتها.
المزيد عن: محافظات مصر فقر عمرو حسن اخبار مصر
- القومي للسكان: سوهاج الأكثر في تعداد المواليد العام الماضي
- "القومي للسكان": الزيادة السكانية بمصر في صالح الإرهاب (فيديو)
- القومي للسكان: "بنخلف نصف قارة في حجم أوروبا سنويًا"
- مفاجأة بشأن تعداد السكان في مصر
- "القومي للسكان": مصر تزيد 2.5 مليون مولود سنويا.. وهذه الأرقام مرعبة
- مقرر "القومي للسكان": أفكار جماعة الإخوان ضد تنظيم الأسرة
- "القومي للسكان" عن الصحة الإنجابية للمصريين: "بنحتل فيها مراتب عالمية"
- "القومي للسكان": مصر الأولى عالميا في الولادة القيصرية (فيديو)
- المجلس القومي للسكان: نستهدف تخفيض معدل الإنجاب الكلي
- رفع وعي أكثر من مليون سيدة بتنظيم الأسرة.. كل شيء عن برنامج "اتنين كفاية"