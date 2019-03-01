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جمعية المدارس الخاصة: إجراءات قاسية حال زيادة المصروفات عن النسب المقررة

الجمعة 01/مارس/2019 - 09:30 م
جمعية المدارس الخاصة: إجراءات قاسية حال زيادة المصروفات عن النسب المقررة
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داليا الحسين
 
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حذر بدوى علام، نائب رئيس جمعية المدارس الخاصة، المدارس الخاصة من زيادة المصروفات الدراسية، مؤكدًا أن الإجراءات ستكون قاسية إذا أخذت المدارس أكثر من المصروفات المقررة، حيث قد تصل العقوبة إلى وضعها تحت الإشراف المالي والإداري.

وقال "بدوي"، خلال حواره ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الجمعة إن المادة 64 من القانون تنص أن وزارة التعليم تحدد مصاريف المدارس أو محافظ الإقليم بناء على ميزانية مقدمة من وزارة التربية والتعليم؛ وهذا يسمى حساب تكلفة الطالب، لافتًا إلى أن أرباح صاحب المدرسة 15% فقط.

وأضاف أن التعليم الخاص في مصر مظلوم، موضحًا: "الدستور يلزم الدولة تعليم المواطنين مجانا والدولة غير قادرة على تعليم الجميع حيث وصلت الكثافة في بعض المدارس الحكومية خاصة محافظة الجيزة إلى 140 طالبا في الفصل؛ ولذلك يلجأ الآباء غير القادرين للمدارس الخاصة".

ونوه نائب رئيس جمعية المدارس الخاصة إلى أن 10% فقط من المدارس الخاصة مصروفاتها الدراسية أكثر من 10آلاف جنيه، متابعًا": "تكلفة الطالب في المدارس الحكومية تصل إلى 10آلاف جنيه، ومصروفات المدارس الخاصة أقل من 10 آلاف جنيه ويؤدي خدمة تعليمية فيعتبر ذلك أمر جيد ولا يجب مهاجمته".
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