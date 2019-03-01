ياسر جلال يستعرض عضلاته أمام كرم جابر في "لمس أكتاف" (فيديو)

تخطى البرومو الأول لمسلسل "لمس أكتاف"، بطولة الفنان ياسر جلال، النصف مليون مشاهدة، في الساعات الأولى من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث حصد عدد كبير من تفاعل الجمهور.

وتضمن البرومو مشهد تشويقي من المسلسل، بين "جلال"، يستعرض قوته داخل حالبة المصارعة، أمام بطل العالم في المصارعة الرومانية كرم جابر.

جدير بالذكر أن مسلسل "لمس أكتاف" من بطولة ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، هبة عبدالغني، حنان مطاوع، أروى جودة، دنيا عبدالعزيز، محمد عز، وتأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، ومن إنتاج: سينرجي - تامر مرسي.

ويشار إلى أن الفنان ياسر جلال ممثل مصري، ولد في الأسكندرية هو أبن المخرج "أحمد جلال توفيق" وهو الشقيق الأكبر للممثل رامز جلال،تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1990 في بيئة فنية عشق الفن منذ صغره، دخل عالم الفن عام 1983 في فيلم "الراقصة والطبال" كان بسن صغير في الرابعة عشر من عمره، غاب بعدها فترة من الزمن ليعود في عام 1996 كضيف شرف مع النجم عادل إمام في فيلم النوم في العسل واستمر حتى الآن في التمثيل سواء في التلفاز والمسرح.