قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد.. استبعاد 6 لاعبين

أعلن أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة قائمة فريقه، التي ستواجه ريال مدريد مساء غدًا، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.





وشهدت القائمة عودة المدافع الكولومبي موريلو بعد استبعاده من قائمة الكلاسيكو في الكأس يوم الأربعاء الماضي، فيما استبعد فالفيردي 6 لاعبين وهم ثنائي الدفاع توديبو فيرمايلين ولاعب الوسط رافينيا بالإضافة إلى بواتينج وسامبر والحارس الثالث بينيا.





وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:





حراسة المرمي: تير شتيجن، سيلسين





خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، ألبا، روبيرتو، أومتيتي، موريلو





خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر، ألينا، فيدال





خط الهجوم: ميسي، سواريز، ديمبلي، مالكوم، كوتينيو





الجدير بالذكر أن فالفيردي سيكون مضطر لاستبعاد لاعب واحد من القائمة قبل انطلاقة المابراة لإغلاق القائمة عند 18 لاعب.