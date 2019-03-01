الكاف يفاجئ فيتا كلوب قبل مواجهة الأهلي

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، قرارًا بتغريم نادي فيتا كلوب الكونغولي، بغرامة مالية قدرها 20 ألف دولار، على خلفية شغب جماهيره بكأس الكونفدرالية الموسم الماضي.

وتأتي العقوبة بعد السلوك السيئ والشغب الجماهيري أثناء مباراة إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية النسخة الماضية أمام فريق الرجاء البيضاوي المغربي والتي خرج فيها ممثل الكرة الكونغولية من البطولة.

وأتاح الكاف مدة أقصاها 60 يومًا من تاريخ القرار لتسديد الغرامة قبل مضاعفتها.

ويلتقي فيتا كلوب الكونغولي نظيره الأهلي، مساء 9 مارس الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يفقد السولية أمام بتروجت

تأكد غياب عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام بتروجت، بالدوري العام بسبب الإصابة.

واشتكى السولية من ألام في العضلة الأمامية أمس، حيث باتت فرص لحاقه بمواجهة بتروجت شبه مستحيلة.

وأكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي، أن السولية يحتاج للراحة لمدة 10 أيام على أن يعود للحاق بمعسكر المنتخب الوطني، استعدادًا للتصفيات الإفريقية.

وغاب السولية عن مران فريقه الجماعي صباح اليوم الجمعة، والذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.