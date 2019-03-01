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ريال مدريد وموسم آخر على المحك

الجمعة 01/مارس/2019 - 09:25 م
ريال مدريد وموسم آخر على المحك
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عمر عبدالعزيز
 
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يخوض فريق ريال مدريد الإسباني موسم آخر على المحك، دون كأس الملك ومع 9 نقاط بعيدا عن الصدارة، لم يتبق سوى دوري الأبطال لإنقاذ الموسم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" فإنه مع أول أيام شهر مارس، لا يبدو الوضع سعيدا في مدريد، بعد الخروج من مسابقة الكأس وابتعادهم بتسع نقاط عن صدارة ترتيب فرق الليجا قبل استضافتهم لأبناء فالفيردي يوم السبت، لم يتبق لهم الكثير ليلعبوا من أجله.

سيكون دوري أبطال أوروبا حبل النجاة لإنقاذ ما يبدو كموسم خال من البطولات، مرة أخرى سيلعب مدريد من أجل إنقاذ موسمه بتحقيق البطولة الأصعب، ويملك سولاري الكثير من الملفات المعقدة أمامه ويجب عليه حلها.

بعد الخروج القاسي بثلاثية نظيفة ومع مباراة برشلونه في الأفق، ما زال على سولاري حل الكثير من مشاكل اللاعبين الكبار في غرفة الملابس.

لأن إيسكو تعافى من إصابته ولم يتم استدعاؤه، وبيل الذي لا يُظهر أي علامات تجاوب، ومارسيلو الذي أصبح بديلا، وأسينسيو الذي لا يشترك سوى في بضعة دقائق، وماريانو دياز المهاجم الوحيد الذي يملكه الفريق لم يكن حتى على مقاعد البدلاء بينما يبدو إبراهيم دياز غير متواجد في بال سولاري.

تتراكم المشاكل على ريال مدريد من جهة، ومن جهة أخرى تتمثل الإيجابيات في فينيسوس وريغيلون اللذان كانا نقطتان مضيئتان في هذه الأزمة الحالكة التي يمر بها الفريق.

ثلاثة أشهر متبقية على نهاية الموسم، وسيلعب ريال مدريد ست مباريات فقط حال نجاحه في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.
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