ريال مدريد وموسم آخر على المحك
الجمعة 01/مارس/2019 - 09:25 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
يخوض فريق ريال مدريد الإسباني موسم آخر على المحك، دون كأس الملك ومع 9 نقاط بعيدا عن الصدارة، لم يتبق سوى دوري الأبطال لإنقاذ الموسم.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" فإنه مع أول أيام شهر مارس، لا يبدو الوضع سعيدا في مدريد، بعد الخروج من مسابقة الكأس وابتعادهم بتسع نقاط عن صدارة ترتيب فرق الليجا قبل استضافتهم لأبناء فالفيردي يوم السبت، لم يتبق لهم الكثير ليلعبوا من أجله.
سيكون دوري أبطال أوروبا حبل النجاة لإنقاذ ما يبدو كموسم خال من البطولات، مرة أخرى سيلعب مدريد من أجل إنقاذ موسمه بتحقيق البطولة الأصعب، ويملك سولاري الكثير من الملفات المعقدة أمامه ويجب عليه حلها.
بعد الخروج القاسي بثلاثية نظيفة ومع مباراة برشلونه في الأفق، ما زال على سولاري حل الكثير من مشاكل اللاعبين الكبار في غرفة الملابس.
لأن إيسكو تعافى من إصابته ولم يتم استدعاؤه، وبيل الذي لا يُظهر أي علامات تجاوب، ومارسيلو الذي أصبح بديلا، وأسينسيو الذي لا يشترك سوى في بضعة دقائق، وماريانو دياز المهاجم الوحيد الذي يملكه الفريق لم يكن حتى على مقاعد البدلاء بينما يبدو إبراهيم دياز غير متواجد في بال سولاري.
تتراكم المشاكل على ريال مدريد من جهة، ومن جهة أخرى تتمثل الإيجابيات في فينيسوس وريغيلون اللذان كانا نقطتان مضيئتان في هذه الأزمة الحالكة التي يمر بها الفريق.
ثلاثة أشهر متبقية على نهاية الموسم، وسيلعب ريال مدريد ست مباريات فقط حال نجاحه في الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.
Advertisements
المزيد عن: موسم كارثي لريال مدريد موسم ريال مدريد فينيسيوس سولاري ريال مدريد دوري ابطال اوروبا الليجا
- اخبار ريال مدريد - فينيسيوس يغازل سولاري قبل مباراة بلد الوليد
- سولاري يضم 20 لاعبا لقائمة ريال مدريد أمام فيكتوريا بلزن
- إيسكو وماريانو ويورينتي.. ثلاثة قرارات صعبة الفهم لـ"سولاري"
- يلا شوت الجديد - HD تابع لايف - مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا اليوم | بث مباشر ريال مدريد وهويسكا لايف مباشر
- مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد أمام ليجانيس
- بث حي olline - مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس اليوم | بث مباشر ريال مدريد و ليجانيس| ريال مدريد مباشر
- "سولاري" يرفض مشاركة نجم ريال مدريد رغم كثرة الإصابات
- سولاري يدفع نجم ريال مدريد إلى الرحيل
- سولاري يستعيد ترسانته الهجومية
- فرصة وحيدة تنقذ رأس سولاري