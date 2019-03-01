قناة تركية تعلن إغلاقها بسبب "ضغوط" من الحكومة

أعلنت قناة "فلاش تي في" الموسيقية والإخبارية، وإحدى أولى القنوات الخاصة في تركيا، اليوم الجمعة عن إغلاقها مؤقتاً، منددة بضغوط من الحكومة.







وذكر بيان نشر على الموقع الإلكتروني للقناة "إجراءات السلطات تفتقد إلى أساس قانوني، والضغوط الإدارية والسياسية والمالية أصبحت لا يمكن تحملها".