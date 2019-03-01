ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قناة تركية تعلن إغلاقها بسبب "ضغوط" من الحكومة

الجمعة 01/مارس/2019 - 09:22 م
قناة تركية تعلن إغلاقها بسبب ضغوط من الحكومة
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements
أعلنت قناة "فلاش تي في" الموسيقية والإخبارية، وإحدى أولى القنوات الخاصة في تركيا، اليوم الجمعة عن إغلاقها مؤقتاً، منددة بضغوط من الحكومة.



وذكر بيان نشر على الموقع الإلكتروني للقناة "إجراءات السلطات تفتقد إلى أساس قانوني، والضغوط الإدارية والسياسية والمالية أصبحت لا يمكن تحملها".



وتؤكد القناة، التي تأسست في مطلع التسعينيات بعد إلغاء احتكار الحكومة للإذاعة والتلفزيون ومقرها مدينة بورصة، أن جريمتها الوحيدة هي "حياديتها".
المزيد عن: قناة فلاش التركية غلق ضغوط الحكومة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الرائد
0
x
15:00
0
القادسية
الهلال
2
x
17:35
1
الفيصلي
الأهلي
1
x
19:30
1
الاتحاد
الدوري الإيطالي
كالياري
0
x
21:30
0
انتر ميلان
الدوري الألماني
أوجسبورج
0
x
21:30
0
بوروسيا دورتموند