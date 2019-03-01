هل يتحمل "بيل" فاتورة الموسم الكارثي لريال مدريد ؟

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد الإسباني، صار محكوم عليه، فقد استنفذ اللاعب صبر رئيس النادي فلورينتينو بيريز وقرر أنه قد حان الوقت لوضع حد لمرحلة الويلزي في النادي.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن هناك مصادر قريبه من رئيس ريال مدريد تؤكد أن بيريز قد قال: "حكمت على الويلزي" وفقط نهاية موسم غير عاديه قد تغير رأيه، كما حدث بالفعل في بعض المناسبات السابقه ومع ذلك فإن هذه المصادر نفسها تستبعد تمامًا أن الرئيس قد يعود في قراره هذه المره.





افتقار بيل للإحترام وبعض إشاراته السيئه لزملائه هي التي ملأت كأس صبر بيريز منه، بيريز كان واثقًا من أن رحيل كريستيانو سيمثل خطوه إلى الأمام بالنسبه لبيل، حيث سيصبح قائد خط الهجوم لمدريد على الرغم من شخصيته وحقيقة أنه بالكاد يتحدث ببعض الاسبانيه، ومع ذلك فإن الواقع مختلف.





لم يتحسن أدائه بدون كريستيانو فحسب بل إزداد سوءًا بالنسبه للمواسم السابقه حيث أن هذا الموسم سجل فقط 13 هدف ومنذ وصول سولاري خسر أيضًا مكانه الأساسي، إنه في المركز الخامس عشر من حيث دقائق اللعب تحت قيادة المدرب الارجنتيني حيث لعب 1097 دقيقه.





في صيف 2017، ريال مدريد حاول بالفعل بيع الويلزي لمانشستر يونايتد لكي يترك مساحه لمبابي، على كل حال الويلزي رفض الخروج وهذا أدى لتوتر في وصول الشاب الفرنسي لريال مدريد.





خلال الصيف الماضي، ريال مدريد لم يكن يرغب في البيع من أجل التحضير لمغادرة كريستيانو على الرغم من أن زيدان قبل رحيله هو الآخر أوصى بالفعل ببيع الويلزي ومع ذلك تغير الآن السيناريو بشكل جذري حيث يعتزم النادي على بيعه من أجل التجديد الذي يحتاجه الفريق.





وبالإضافه لتجديد الفريق أيضًا حذف أعلى راتب في الفريق (13 مليون يورو صافي)، في أي حال بيع الويلزي لن يكون بأقل من سعر 100 مليون يورو.





منذ وصول بيل لمدريد في صيف 2013، لعب فقط 58% من مبارايات ريال مدريد ولكن الإحصائيه ستكون أسوأ إذا أضفنا دقائق اللعب للحساب، الويلزي لعب فقط 47% منذ أن أصبح لاعبًا لريال مدريد وسجل 101 هدف وأفضل موسم له كان في 2013-14 حيث سجل 22 هدف.



