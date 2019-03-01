سقوط تشكيل عصابى بحوزتهم أسلحة نارية و5 كيلو بانجو بمنطقة السحر والجمال

أسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) مؤخرًا عن ضبط (5) عناصر إجرامية شديدى الخطورة، ومحكوم عليها فى قضية (مخدرات) وكذا وعدد كبير،من قضايا المخدرات والأسلحة النارية ومداهمة عدد من البؤر التى تتخذها تلك العناصر الإجرامية وكرًا لها.





كما أسفرت الخطة الأمنية الموضوعة لرصد وتتبع تلك العناصر الإجرامية، شديدة الخطورة عن ورود معلومات لمجموعات العمل تفيد قيام أحد أخطر العناصر الإجرامية، ويدعى "وجدى.م.د"- سن 35، عاطل، مُقيم قرية الدرمللى - دائرة مركز الرياض بكفر الشيخ، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية، من ضباط مجموعة العمل أسفرت عن ضبطه بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته، 100 جم لمخدر الهيروين، 230 جنيه، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.





كما وردت معلومات لمجموعة العمل تفيد قيام المدعو، أحمد.ع.أ، 24 سنة، عاطل مُقيم بنى شبل دائرة مركز الزقازيق بالشرقية، بالاتجار فى المواد المخدرة متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية من ضباط مجموعة العمل أسفرت، عن ضبطه بدائرة قسم أول العاشر من رمضان بالشرقية، وبحوزته، 5 كجم بانجو، 150 جنيه، هاتف محمول، بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.





على جانب آخر أكدت المعلومات والتحريات التى قامت بها الأجهزة الأمنية، قيام المدعو "محمد.أ.ع" 26 سنة، عاطل، مُقيم المجاورة 30 بدائرة قسم أول العاشر من رمضان بالشرقية" بالاتجار فى المواد المخدرة، وبخاصة مخدر الهيروين على نطاق واسع متخذًا من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية، أسفرت عن ضبطه بمحل إقامته بدائرة قسم أول العاشر من رمضان وبحوزته 100جم لمخدر الهيروين، هاتف محمول، بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وفى ذات السياق وردت معلومات تفيد قيام كلٍ من: المدعو سعيد.ع.س 33 سنة شقيقه ياسر، 28 سنة، مُقيمان عشش الحى 14 بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان بالشرقية، بالإتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع متخذان من مدينة العاشر من رمضان مكانًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.





عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية، أسفرت عن ضبطهما بالحى 14 بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان وبحوزتهما 250 جم لمخدر الحشيش،2 هاتف محمول، سلاح أبيض "كتر"، مبلغ مالى.





وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح للدفاع.





كما وردت معلومات لمجموعة العمل مفادها تواجد المحكوم عليها المدعوة "صباح.س.م"38 سنة ربة منزل، مُقيمة عشش الصرف الصحى - بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان بالشرقية " والمطلوب التنفيذ عليها فى قضية "مخدرات"والمحكوم عليها فيها غيابيًا بالسجن لمدة 3 سنوات، بمحل إقامتها حيث تم استهدافها.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.



