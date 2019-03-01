ضبط سيدة ونجلتها أثناء وضع "سحر" في مقابر بكفر الزيات بالغربية (صور)

Advertisements

تمكن عدد من أهالى مدينة كفر الزيات، اليوم الجمعة، من ضبط سيدة ونجلتها حال وضعهم " سحر " ملفوف فى قماشة بيضاء فى مقابر المدينة، وقام الاهالى بمحاولة الفبض عليهم الا أنهم تمكنوا من الهروب بعد وضع قماشة بيضاء موضوع فيها بعض الاشياء.



وأكد عدد من الاهالى أنهم كانوا ذاهبون الى المقابر وتفاجئوا بحديث يدور بين حارس المقابر وسيدة ونجلتها لوضع قطعة قماشة كبيرة فى أحدى المقابر، وحاول الاهالى ضبطهم الا أنهم تمكنوا من الهرب.



و طلب الاهالى من حارس المقابر فتح المقبرة مرة أخرى وأخراج الـ " السحر "، وقام الاهالى بأزالتة واخراجة بعيد عن المقابر.



يذكر أن عدد من أهالى قرى محافظة الغربية، قد نظموا قبل ذلك حملات لنظافة المقابر من الاعمال والسحر، حيث تم ذلك فى عدد من قرى المحلة الكبرى وسمنود.