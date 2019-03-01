سولشاير: مانشستر يونايتد مُمتن لـ "دي خيا"

تحدث أولي جوار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي حول أخبار تجديد حارس مرمى الفريق ديفيد دي خيا، مشيرًا لأنه لا يملك أيّة مستجدات.





وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "المفاوضات مستمرة بين النادي ودي خيا وآمل أن يصلان لاتفاق. الأمر خارج سيطرتي ولكني واثق بأننا سنعمل ما بوسعنا".





وأضاف: "قدّم دي خيا مستويات رائعة منذ قدومه وأظهر النادي رغبة كبيرة بضمه، كان هناك بعض الحراس أفضل من دي خيا في ذلك الوقت ولكن إيمان وثقة السير بإمكانيات دي خيا رغم الانتقادات أثبتت صحّتها لاحقًا فقد برهن دي خيا على ذلك من خلال فوزه بجائزة لاعب الموسم في يونايتد لعدة سنوات".





وواصل: "نحن ممتنون لـ دي خيا ولدينا كذلك روميرو وجرانت، لدينا حراس رائعون ولا أعتقد بأن هناك أي مدرب في العالم يملك أفضل من هذا الثلاثي".



