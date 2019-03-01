بث مباشر| مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت 2-3-2019 في كلاسيكو الدوري الإسباني

سيكون ريال مدريد أمام فرصة رد الاعتبار أمام غريمه برشلونة، بعد هزيمة الكأس، عندما يستضيفه السبت لحساب الدوري الإسباني.







فاز برشلونة على ريال مدريد أكثر من أي فريق آخر في الليغا (71)، وبالمقابل فاز الريال على البرشا أكثر من أي فريق آخر أيضاً (72).





لم يفز ريال مدريد في آخر 5 مباريات لعبها أمام برشلونة في الليغا (ت 2 خ 3)، أسوأ سلسلة له أمامه منذ ديسمبر 2011 (7).

قد يصبح برشلونة أول فريق في تاريخ الليغا يفوز في 4 زيارات متتالية إلى ريال مدريد في المنافسة.

لم يخسر برشلونة في آخر 13 مباراة لعبها في الليغا (ف 10 ت 3)، محافظاً على نظافة شباكه في 8 منها.

خسر ريال مدريد في جميع مباريات الكلاسيكو الأربع في الليغا في البرنابيو التي شارك فيها غارث بايل.









ليونيل ميسي هو هداف الكلاسيكو التاريخي في الليغا برصيد 18 هدفاً – إنه أيضاً هداف هذا اللقاء في البرنابيو في المنافسة (11).

سجل مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس 4 أهداف أمام برشلونة في الليغا، جميعها بالرأس، أكثر من التي سجلها أمام أي فريق آخر.

سجل مهاجم برشلونة لويس سواريز 9 أهداف أمام ريال مدريد في الليغا، أكثر من أي لاعب آخر منذ أول مباراة له في المنافسة.

خسر مدرب برشلونة أرنيستو فالفيردي 12 مرة في 21 مباراة خاضها كمدرب أمام ريال مدريد في الليغا (ف 7 ت 2)، أكثر من خساراته أمام أي فريق آخر خلال مسيرته.

هذا أول كلاسيكو لمدرب ريال مدريد سانتياغو سولاري كمدرب في الدوري – خاض 8 مباريات كلاسيكو كلاعب في جميع المنافسات وسجل هدفاً واحداً (ف 3 ت 3 خ 2).



