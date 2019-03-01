بهذه الطريقة السحرية تتخلصين من فوبيا تجربة الزواج الثاني!

تجربة الانفصال أو الطلاق هي الأكثر إيلاماً في حياة كل شخص، قد يتمكن البعض من تجاوزها بعد مرور فترة من الزمن وبدء حياة جديدة، فيما تشكل للبعض الآخر "فوبيا"، وتسبب لهم عقدة من الارتباط مرة أخرى، ويكون ذلك عادة بسبب الألم الذي شعروا به في تلك العلاقة، أو خوفهم من الفشل وعدم تقبلهم لما حصل. فهل يمكن أن نتجاوز هذه الأزمة، ونبدأ حياة جديدة دون خوف.





هناك عدة أمور عليكِ وضعها في الاعتبار قبل تكرار الزواج مرة أخرى، منها:





1- أخذ الوقت الكافي لمراجعة العلاقة السابقة، والتأكد من أن الانفصال العاطفي والمالي قد تم تماماً.





2- التعلم من التجربة السابقة، ومعرفة نقاط القوة والضعف فيها؛ لتفاديها عند الزواج مرة أخرى.





3- يجب علينا تصحيح بعض المفاهيم الخاصة بالزواج، والتأكد من أنها صحيحة لدينا، ويكون ذلك بالإجابة على بعض الأسئلة، مثال:





- ماذا يعني الزواج بالنسبة لي؟

- لماذا أريد أن أتزوج؟

- ما الذي يعوقني عن الزواج؟

- هل الوقت الحالي مناسب للزواج؟

- ما هي الأمور التي أريدها في شريك حياتي؟





إن الإجابة على هذه الأسئلة، تعطي تصوراً واضحاً لسبب الرغبة الحقيقية في الزواج مرة أخرى، أو سبب عدم الرغبة في تكرار التجربة.





4- يجب أن يكون هدفنا من الزواج هو تكوين علاقة وشراكة تلبي حاجاتنا، وليست هروباً من المنزل ومشاكل الأسرة والضغوطات، ولا خوف من الوصم الاجتماعي أو أي أهداف أخرى لا تمت للزواج بصلة.





5- عدم مقارنة الشريك الحالي بالشريك السابق؛ حيث إن المقارنة تدل على عدم تخلصنا من مشاعر التجربة السابقة؛ إضافة إلى أنها مجحفة بحق الشريك الحالي.





6- عدم إحضار الماضي معك؛ فالتجربة السابقة دعها في الماضي، انظر لها على أنها تجربة تعلمت منها الدروس التي سوف تجعلك تنجح في التجربة الجديدة، وافصل المشاعر عنها، وتأكد من أن جميع التجارب في الحياة تزيد من خبرتنا ووعينا بذاتنا وقدرتنا على التحكم وإدارة ذواتنا.





7- يجب علينا الحفاظ على أسرار العلاقة السابقة، وإظهار الاحترام للشريك السابق.



