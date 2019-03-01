الشرطة الجزائرية تفرق متظاهرين أمام مبنى التلفزيون الرسمي
الجمعة 01/مارس/2019 - 08:06 م
أسماء العزب
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فرقت الشرطة الجزائرية، مساء اليوم، متظاهرين أمام مبنى التلفزيون الرسمي في العاصمة بالجزائر، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".
اندلعت اشتباكات بين قوات الشرطة الجزائرية والمتظاهرين، مساء الجمعة، قرب قصر الرئاسة.
ونزل آلاف الأشخاص بعد ظهر اليوم الجمعة إلى نقاط مختلفة في العاصمة الجزائرية، للاحتجاج على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، الذي يحتفل غداً السبت بعيد ميلاده الـ82.
وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للسلطة مع بدء المسيرة من أمام مبنى البريد المركزي في وسط العاصمة، فيما لوحوا بالأعلام الجزائرية، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع متظاهرين من الوصول إلى ساحة أول مايو القريبة، وردد المتظاهرون الذين تجمّعوا في الشوارع المحيطة بشعارات مناهضة لولاية خامسة لبوتفليقة.
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