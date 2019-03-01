الشرطة الجزائرية تفرق متظاهرين أمام مبنى التلفزيون الرسمي

اندلعت اشتباكات بين قوات الشرطة الجزائرية والمتظاهرين، مساء الجمعة، قرب قصر الرئاسة.









ونزل آلاف الأشخاص بعد ظهر اليوم الجمعة إلى نقاط مختلفة في العاصمة الجزائرية، للاحتجاج على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، الذي يحتفل غداً السبت بعيد ميلاده الـ82.



