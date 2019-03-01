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سولشاير يكشف آخر أخبار مصابي مانشستر يونايتد

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:05 م
سولشاير يكشف آخر أخبار مصابي مانشستر يونايتد
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عمر عبدالعزيز
 
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تحدث أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد حول آخر أخبار الفريق، مشيرًا لأنه "لا يعتقد بأنه سيكون هناك الكثير من التغييرات. 

وقال سولشاير: "لدينا حصة تدريبية أخيرة اليوم ولكن لن نخاطر بأيّ لاعب إن لم يكن بكامل جاهزيته. ستكون التشكيلة مشابهة لمباراة بالاس وستضم عددًا كبيرًا من أبناء الأكاديمية".

وأضاف: "قد يعود مارشيال ولكن ربما إنه بحاجة لبضعة أيام. شعر راشفورد بألم في كاحله بعد مشاركته أمام بالاس ولكن أعتقد أنه جاهزٌ الآن ومن المحتمل أن يبدأ أساسيًا أمام ساوثهامبتون"

وواصل سولشاير حول جاهزية أنتونيو فالنسيا: "ليس جاهزًا للمشاركة حتى الآن فلا زال يعمل على جاهزيته".

وأردف سولشاير عن مستقبل فالنسيا مع الفريق: "لقد حظي فالنسيا بمسيرة رائعة في يونايتد. إنه أحد لاعبي الفريق الحاليين الذين نجحوا بالفوز بلقب الدوري ولكني لا أعتقد بأن النادي واللاعب سيتفقان على تمديد عقده للسنة القادمة".
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المزيد عن: مانشستر يونايتد مارشيال سولشاير انتونيو فالنسيا الدوري الانجليزي
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