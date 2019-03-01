مشاهدة بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت 2-3-2019 في الدوري الإسباني
الجمعة 01/مارس/2019 - 08:06 م
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مشاهدة بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت 2-3-2019 في الدوري الإسباني
ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة يوم السبت 2 مارس فبراير 2019 ميلادياً، الموافق 25 جمادى الآخرة 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني 2018-19.
مشاهدة بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت 2-3-2019 في الدوري الإسباني
صعد البلاوجرانا إلى المباراة النهائية من كأس ملك إسبانيا على حساب الميرينجي، بعدما حقق الفوز بثلاثية دون رد، أما في الدوري فيظل زملاء ميسي على صدارة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة وبفارق سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، فبعد مرور 25 جولة استطاع الكتلان أن يحققوا الانتصار في 17 مباراة، وتعادلوا في ست، وتلقوا هزيمتين.
مشاهدة بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت 2-3-2019 في الدوري الإسباني
ستكون هذه المباراة للميرينجي بمثابة رد الاعتبار، بعد الخروج من الكأس أمام برشلونة منذ أيام قليلة، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب سانتياجو برنابيو، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، فبعد أن خاض الملكي 25 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 15 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى سبع هزائم.
مشاهدة بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت 2-3-2019 في الدوري الإسباني
- تشكيل ريال مدريد
حراسة المرمى: كورتوا
الدفاع: مارسيلو– فاران – راموس – كارفاخال
الوسط: كاسيميرو – مودريتش – سيبايوس
الهجوم: جاريث بيل – فينسيوس – بنزيما
مشاهدة بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت 2-3-2019 في الدوري الإسباني
- تشكيل برشلونة
حراسة المرمى: تير شتيجن
الدفاع: ألبا– بيكيه – لينجليه – سيميدو
الوسط: سيرجيو روبرتو – بوسكيتس – راكيتيتش
الهجوم: ديمبلي – ميسي – سواريز
مشاهدة بث مباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت 2-3-2019 في الدوري الإسباني
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