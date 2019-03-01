ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

توتنهام يخشي خيانة ريال مدريد

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:06 م
توتنهام يخشي خيانة ريال مدريد
ريال مدريد
طباعة
Advertisements
عمرو مصطفى
 
Advertisements
يشعر دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام الإنجليزي، بحالة من القلق، خوفاً من رحيل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينولتدريب ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة "صن"، عن سعي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق خوض تجربة جديدة بعيداً عن توتنهام بعدما فشل في تحقيق أي لقب والابتعاد عن المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم.

وأشارت إلى أن ريال مدريد تواصل مع بوكيتينو الصيف الماضي، رغم توقيعه على عقد لمدة 5 سنوات مع توتنهام، وطلب المدرب من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، الدخول في مفاوضات مع إدارة ناديه بشكل رسمي.

وكشفت عن رصد ريال مدريد بملبغ 40 مليون جنيه إسترليني للسبيرز مقابل التعاقد مع بوكيتينو لتدريب الفريق الملكي، الذي يعيش فترة سيئة بالخروج من كأس ملك إسبانيا، بجانب ابتعاده بفارق 9 نقاط عن برشلونة متصدر الليجا.

ودخل ماوريسيو بوكيتينو في وقت سابق الترشيحات لتدريب نادي مانشستر يونايتد، بداية من الموسم المقبل.

المزيد عن: ليفي ريال مدريد توتنهام
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الرائد
0
x
15:00
0
القادسية
الهلال
2
x
17:35
1
الفيصلي
الأهلي
0
x
19:30
0
الاتحاد
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
أوجسبورج
-
x
21:30
-
بوروسيا دورتموند