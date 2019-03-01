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كلمات يكرهها الرجل من المرأة.. تعرفي عليها!

الجمعة 01/مارس/2019 - 08:00 م
كلمات يكرهها الرجل من المرأة.. تعرفي عليها!
أرشيفية
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مهما كانت العلاقة التي تربط بين الرجل والمرأة، إلا أن هناك عدة كلمات يمقتها الرجل ولا يفضلها أن تتفوه بها المرأة، والتي تعد من منظورها أنها عادية.

هناك بعض الكلمات التي يكرهها الرجل، لتتجنب المرأة التفوه بها، حتى تحافظ على العلاقة وتدوم:-

"هذا الرجل وسيم جداً"
هذه الجملة تثير غيرة الرجل والغيرة لدى الرجال لا تجعله حزيناً كالمرأة بل تحوله إلى رجل عدواني، والرجل بطبيعته يسعى جاهداً لإعجاب المرأة، ولا يقبل بالمقارنة حتى ولو كانت مع فنانين أو مشاهير.

"هزمتك مجدداً"
الرجل بفطرته محب للسيطرة، فهذه الكلمة من امرأة تشعره بالأقلية، سواء كانت الهزيمة صغيرة أو حتى كبيرة.

"أخبرت صديقتي بكل شيء"
هذه العبارة يكرهها الرجل وتجعله يتساءل، ما الأشياء التي أخبرت بها صديقتها، وما أدق التفاصيل التي أخبرت بها عنه.

"أنت الفتى المدلل لوالدتك"
عبارة مستفزة للرجل، لأنها تحسسه أنه شخص لا يتحمل المسؤولية ولا زال طفلاً صغيراً.

"أنا أقوم بفعل كل شيء بمفردي"
تعتبر هذه الجملة قاسية وتوبيخاً بسيطاً، وتحبط الزوج وتجرحه جداً.
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