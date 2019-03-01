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كارثة في ريال مدريد قبل الكلاسيكو

الجمعة 01/مارس/2019 - 07:57 م
كارثة في ريال مدريد قبل الكلاسيكو
ريال مدريد
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علاء خليف
 
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تلقي الجهاز الفني لريال مدريد بقيادة سولاري  صدمة قوية، قبل مواجهة برشلونة يوم غد السبت في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري.

وأكدت صحيفة الماركا الإسبانية، أن هناك شكوك حول مشاركة سيرجيو راموس مدافع الفريق وقائده في مباراة برشلونة المقرر لها غدًا السبت في الجولة 26 للدوري الاسباني.

وذكرت الصحيفة الاسبانية أن راموس اشتكي في الساعات الأخيرة من بعض الآلام على مستوي الركبة اليمني نتيجة لاصطدامه بزميله كاسيميرو في لقاء الكلاسيكو الماضي بالكأس يوم الأربعاء.

غياب "راموس" سيمثل ورطة كبيرة لـ" سولاري" على المستوي الدفاعي بعد تأكد غياب ناتشو لحصوله على البطاقة الحمراء في لقاء ليفانتي الماضي بالدوري.

وسيخضع راموس للكشف الطبي في الساعات المقبلة لتحديد موقفه من المشاركة أمام برشلونة.

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المزيد عن: سولاري راموس برشلونة إصابة راموس أخبار ريال مدريد
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