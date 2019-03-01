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هل تحب إقالة سولاري ؟ فالفيردي يُجيب

الجمعة 01/مارس/2019 - 07:55 م
هل تحب إقالة سولاري ؟ فالفيردي يُجيب
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عمر عبدالعزيز
 
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أجاب إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة على سؤوال تم توجيهه لا بشأن إن كان يحب اقالة سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد، خاصة بعد الخسارة بثلاثية والإقصاء من كأس الملك.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي قبل كلاسيكو الليجا: "لا أحب ايقاف اي مدرب ، لا اريد ان نخرج سولاري ولكن نريد الفوز بالمباراة".

وأضاف: "ميسي ؟ أرى ميسي كالعادة ونتوقع دائماً الكثير منه ، على الرغم من انه يبدو في بعض الاحيان أقل مشاركة في اللعب ولكنه دائماً يساعدنا".

وواصل: "نهائي الكأس ؟ ارة ان نهائي الكاس ضد فالنسيا سيكون مفتوح، نحن نحترم ونقدر فالنسيا كثيراً، لم نفوز عليهم هذا الموسم، ما تقدم الموسم يتحسن مستواهم وسيكون نهائي مميز جداً".

وتابع: "كنت تفضل بيتيس او فالنسيا ؟ لم يكن لدي اي تفضيلات ، ولكن اللعب في فيامارين ضد بيتيس سيكون عائق ولكنه هذا الامر لن افكر فيه بعد الان".

واستطرد: "رقابة فينسيوس ؟ لا يوجد لدي اي شخص خاص بالنسبة لـ فينسيوس انه في حالة جيدة ويجب أن ناخذه بعين الاعتبار ، ولكن ايضاً هناك بيل او اسينسو او اي لاعب أخر".

واختتم بقوله: "من الممكن أن نلعب في كاس السوبر الكتالوني الاربعاء القادم بـ اللاعبين الذين يمتلكون دقائق قليلة بما في ذلك لاعبين من برشلونة b لدينا جدول صعب ولا نريد زيادة الضغط بعد الان".
المزيد عن: نهائي الكاس ميسي فالنسيا فالفيردي سولاري ريال مدريد برشلونة
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