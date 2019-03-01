هل تحب إقالة سولاري ؟ فالفيردي يُجيب

أجاب إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة على سؤوال تم توجيهه لا بشأن إن كان يحب اقالة سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد، خاصة بعد الخسارة بثلاثية والإقصاء من كأس الملك.





وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي قبل كلاسيكو الليجا: "لا أحب ايقاف اي مدرب ، لا اريد ان نخرج سولاري ولكن نريد الفوز بالمباراة".





وأضاف: "ميسي ؟ أ رى ميسي كالعادة ونتوقع دائماً الكثير منه ، على الرغم من انه يبدو في بعض الاحيان أقل مشاركة في اللعب ولكنه دائماً يساعدنا".



