بعد إعلان شبكة "نيتفليكس" عرض مسلسل "عوالم خفية".. رامي إمام: "فخور جدًا"

أعرب المخرج رامي إمام، عن سعادته البالغة، بعد إعلان شبكة "نتفليكس"، بشكل رسمي عرض مسلسل "عوالم خفية"، الذي خاض به السباق الرمضاني السابق.

ونشر "إمام"،عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، مقطع فيديو لمشهد من المسلسل، معلقًا عليه: "أخيرًا ورسميًا بدء عرض عوالم خفية على نتفليكس اليوم، أنا فخور جدًا".

مسلسل "عوالم خفية"، بطولة الفنان الكبير عادل إمام، أحمد وفيق، رانيا فريد شوقي، وهبة مجدي، وإخراج رامي إمام.