بعد بصقه على جماهير الزمالك.. كهربا يفجر مفاجأة جديدة أثناء التحقيق معه

تحدث مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن توجيه كهربا لاعب الفريق أصابع الاتهام لبعض الجماهير التي حضرت مباراة بيتروأتليتكو الأنجولي الأخيرة ضمن منافسات الكونفدرالية الافريقية.

وأكد المصدر أن اللاعب أوضح للإدارة أن بعض الجماهير احتفلت بهدف فريق بيتروأتليتكو ضد الزمالك وهو ما يؤكد أنهم مندسين ولم يحضروا من الأساس لتشجيع الفريق ولكن لمحاولة إثارة الأزمات والهتاف ضد اللاعبين.

وخضع اللاعب للتحقيق في نادي الزمالك بالأمس على خلفية قيامه بالبصق على بعض الجماهير في مباراة بيتروأتليتكو الأخيرة.

وكان جروس أعلن عن قائمة الزمالك المسافرة لأنجولا لمواجهة بترو أتليتكو يوم الأحد القادم في الجولة الرابعة بدور المجموعات في الكونفيدرالية، والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، وعماد السيد، وعمر صلاح.

الدفاع : حمدي النقاز، وحازم إمام، ومحمود حمدي "الونش"، ومحمد عبد الغني، ومحمد عبد السلام، وبهاء مجدي، وعبد الله جمعة.

الوسط: محمود عبد العزيز، ومحمد حسن، وفرجاني ساسي.

وسط الهجوم: يوسف أوباما، وأحمد مصطفى "زيزو"، وإبراهيم حسن، وأيمن حفني، وأحمد مدبولي.

الهجوم: عمر السعيد، وخالد بوطيب، وحميد أحداد.