"المرور" يوضح إمكانية نقل ملكية السيارة بعد وفاة الأب بدون رسوم

أوضحت الإدارة العامة للمرور، طريق نقل ملكية السيارة بعد وفاة مالكها، وإمكانية ذلك بدون رسوم.





جاء ذلك ردًا على مواطن قال في سؤال له: هل أستطيع نقل السيارات باسمي بدون رسوم وبدون ورقة مبايعة؟ الجوازات تنقل العمالة بدون رسوم في حال وفاة الكفيل ” .



