"المرور" يوضح إمكانية نقل ملكية السيارة بعد وفاة الأب بدون رسوم
الجمعة 01/مارس/2019 - 07:53 م
الفجر السعودي
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أوضحت الإدارة العامة للمرور، طريق نقل ملكية السيارة بعد وفاة مالكها، وإمكانية ذلك بدون رسوم.
جاء ذلك ردًا على مواطن قال في سؤال له: هل أستطيع نقل السيارات باسمي بدون رسوم وبدون ورقة مبايعة؟ الجوازات تنقل العمالة بدون رسوم في حال وفاة الكفيل ” .
وردَّ حساب المرور، بالقول ” مرحباً بك، لابد من وجود وكيل شرعي للورثة ودفع رسوم نقل الملكية وإنهاء ذلك عن طريق أحد معارض السيارات ” .