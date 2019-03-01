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"المرور" يوضح إمكانية نقل ملكية السيارة بعد وفاة الأب بدون رسوم

الجمعة 01/مارس/2019 - 07:53 م
المرور يوضح إمكانية نقل ملكية السيارة بعد وفاة الأب بدون رسوم
صورة تعبيرية
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الفجر السعودي
 
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أوضحت الإدارة العامة للمرور، طريق نقل ملكية السيارة بعد وفاة مالكها، وإمكانية ذلك بدون رسوم.

جاء ذلك ردًا على مواطن قال في سؤال له: هل أستطيع نقل السيارات باسمي بدون رسوم وبدون ورقة مبايعة؟ الجوازات تنقل العمالة بدون رسوم في حال وفاة الكفيل ” .

وردَّ حساب المرور، بالقول ” مرحباً بك، لابد من وجود وكيل شرعي للورثة ودفع رسوم نقل الملكية وإنهاء ذلك عن طريق أحد معارض السيارات ” .
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