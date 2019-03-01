المالكي: اجتماع منظمة التعاون الإسلامي يعزز وضع القضية الفلسطينية
الجمعة 01/مارس/2019 - 07:51 م
وكالات
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أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أن اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من شأنه أن يعزز وضع القضية الفلسطينية من خلال تقديم الكثير من الدعم وتوجيه رسالة من دول العالم الإسلامي للمجتمع الدولي للتعامل بطريقة أكثر فعالية مع القضية.
وقال المالكي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المشاركة في أعمال الدورة الـ 46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انطلقت أعماله اليوم في أبوظبي، إن "القضية الفلسطينية بحاجة إلى عمل دؤوب ومتواصل يحدث تغييراً على أرض الواقع من حيث القرارات الدولية والدعم المالي لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني"، مشيراً إلى ضرورة التحرر من الضغط المالي الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن "القضية الفلسطينية بحاجة إلى الكثير من الدعم والتعبير عنه في كافة المنابر وبشتى الطرق في سبيل الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ودعم مطالبه المحقة وفي مقدمتها بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وذلك مع ضرورة التزام المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين".
وقال المالكي، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المشاركة في أعمال الدورة الـ 46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انطلقت أعماله اليوم في أبوظبي، إن "القضية الفلسطينية بحاجة إلى عمل دؤوب ومتواصل يحدث تغييراً على أرض الواقع من حيث القرارات الدولية والدعم المالي لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني"، مشيراً إلى ضرورة التحرر من الضغط المالي الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن "القضية الفلسطينية بحاجة إلى الكثير من الدعم والتعبير عنه في كافة المنابر وبشتى الطرق في سبيل الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ودعم مطالبه المحقة وفي مقدمتها بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وذلك مع ضرورة التزام المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين".
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