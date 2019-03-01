"كاتي جيه ريدستار" تحدت إعاقتها وأصبحت مليونيرة

شابة مثابرة وامرأة ينصهر أمام إرادتها التي لا تقهر كل مستحيل، حققت نجاحاً باهراً في تحد صارخ ضد مرضها النادر الذي أفقدها حاسة السمع، لكنه لم يهزم فيها قوة الصمود، إنها البرتغالية "كاتي جيه ريدستار"، التي عانت من شبح البطالة وسدت جميع الأبواب في وجهها بسبب إعاقتها، لكنها أسست مشروعها وفرضت نفسها في السوق بتنافسية عالية.





أصيبت "كاتي جيه ريدستار" التي تبلغ من العمر 34عاماً، بمرض تنكسي نادر يعرف بـ"التهاب السحايا"، أفقدها حاسة السمع في عمر الـ 3 سنوات، وحرمها من التواصل الجيد مع الآخرين، وعندما كبرت حاولت هذه المرأة أن تقتحم عالم العمل، لكنها كانت دائماً تتلقى بألم عبارة "يستحيل تشغيلها"، أو "مكانك في البيت".



