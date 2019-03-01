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سولاري يوجه رسالة نارية إلى برشلونة قبل الكلاسيكو

الجمعة 01/مارس/2019 - 07:51 م
سولاري يوجه رسالة نارية إلى برشلونة قبل الكلاسيكو
ريال مدريد وبرشلونة
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ريهام عبدالمحسن
 
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أكد الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد الإسباني بأن مواجهة برشلونة غدًا في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني فرصة للرد على الخسارة من البلوجرانا بثلاثية نظيفة في الدور قبل النهائي لكأس إسبانيا.

وقال سولاري في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الكتالونية : "ريال مدريد يعمل على تصحيح الأخطاء والتي وقع فيها يوم الأربعاء الماضي في بطولة كأس ملك إسبانيا ودائمًا ريال مدريد يدخل أي مباراة من أجل الفوز بها".

وأضاف : "سنواجه برشلونة بحماس وقوة وروح المباراة السابقة للثأر والفوز واجتهدنا لنكون في نهائي كأس ملك إسبانيا ولكنها كرة القدم، يجب أن نقبل الهزيمة".

وتابع : "مباراة الغد ستكون فرصة لريال مدريد للرد على ثلاثية برشلونة وسنجتهد لتحسين موقفنا في الدوري الإسباني".

وأردف قائلًا: "أنا مدرب ولست محلل وعملي هو تحسين آداء الفريق ومعالجة الأخطاء بصورة سريعة وبيل عنصر مهم في الفريق فقد كان مصابًا وعاد للتو وسجل أهداف في بعض المباريات".


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