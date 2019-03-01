ريال مدريد يتلقى أخبار سارة قبل الكلاسيكو

تلقى فريق ريال مدريد الإسباني أخبار سارة قبل مباراة برشلونة غدً السبت في كلاسيكو الليجا ضمن منافسات الجولة الـ26 من الليجا.





واختتم الفريق الملكي اليوم الجمعة استعداداه لمباراة البارسا والذي شهد غياب ماركوس يورينتي، في المقابل شارك الفرنسي رافائيل فاران بشكل طبيعي.





وتعافي فاران من الإصابة التي لحقت في الركبة خلال لقاء كلاسيكو الكأس الأربعاء الماضي.





وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن فاران بات جاهزاً للمشاركة في الكلاسيكو ويرجع أمر مشاركته إلى سولاري المدير الفني في الاعتماد عليه غدًا من عدمه خاصًة وأن ناتشو لن يشارك بسبب الإيقاف.





وشارك المدافع الفرنسي، في مران الفريق الملكي مرتدياً ضمادة على ركبته اليسرى، وتمكن من استكمال المران كاملًا.





فيما غاب خابي سانشيز مدافع الرديف ، الذي تدرب أمس الخميس، مع الفريق الأول وكان المدير الفني الأرجنتيني سانتياجو سولاري سيعتمد على خدماته حال لم يتمكن فاران من اللحاق بالكلاسيكو.





وينفرد برشلونة بصدارة الليجا برصيد 57 نقطة، متفوقا بـ7 نقاط على أقرب ملاحقيه، أتلتيكو مدريد، وبـ9 نقاط كاملة على الريال، صاحب المركز الثالث.



