فلورنتينو بيريز يحدد مدرب ريال مدريد القادم
الجمعة 01/مارس/2019 - 07:48 م
أحمد عصام
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يرغب نادي ريال مدريد في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي الحالي، من أجل قيادة الفريق الملكي في الموسم المقبل.
وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ذا صن"، إن ريال مدريد على استعداد لدفع 40 مليون إسترليني، من أجل التعاقد مع بوتشيتينو كمدرب للفريق.
وينتهى عقد بوتشيتينو مع نادي توتنهام في صيف موسم 2023 القادم، ولكن المدرب يفكر حاليا في الرحيل عن الفريق اللندني، لتحقيق البطولات من نادي ريال مدريد.
وكان المدرب الأرجنتيني مرشحا لتدريب ريال مدريد بعد رحيل لوبيتيجي في منتصف الموسم، ولكنه رفض قيادة الفريق في منتصف الموسم.
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