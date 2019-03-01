برشلونة يحسم مصير راكيتيتش

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني يستعد لحسم مصير نجمه الدولي الكرواتي ايفان راكيتيتش، بعد ظهور أنباء تفيد برغبته في الرحيل.





وبحسب ما ذكرته "TMW" فإن نادي برشلونة قدم عرض تجديد لنجمه إيفان راكيتيتش، ليتم إغلاق هذا الملف خلال الفترة القليلة القادمة.