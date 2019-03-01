طريقة عمل فطيرة التفاح بالقرفة

المقادير:





العجينة:

- 2 1/2 دقيق (300 جرام).

- كوب إلا ربع زبدة لينة (200 جرام).

- 1 كوب سكر بني (150 جرام).

- 1 بيضة مخفوقة.

- 1 معلقة صغيرة (ملعقة شاي) ملح.

- 1 حبة بيضة مخفوقة للوجه.





للحشو:

- 3 حبة تفاح شرائح.

- نصف كوب زبيب أسود.

- ربع كوب سكر بني.

- عصير ليمونة واحدة.

- 1 معلقة صغيرة (ملعقة شاي) قرفة ناعمة.





طريقة التحضير:

- يوضع الدقيق في بولة، ويضاف إليه الملح والسكر البني والزبدة، ويخلط جيدًا حتى يتجانس.





- يضاف البيض، وتخلط جيدًا حتى نحصل على عجينة لينة.





- تغطى، وتترك لمدة ساعة لترتاح.





- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وتدهن قوالب الكب كيك بالزبدة.





- يوضع التفاح في بولة، ويضاف إليه عصير الليمون والزبيب والسكر البني والقرفة، وتخلط جميع المكونات جيدًا.





- تفرد العجينة بالنشابة على سطح نظيف لتصبح بسمك نصف سم.





- يؤخذ ثلثي العجينة، وتوزع في القوالب مع مراعاة أن تكون ملاصقة للقالب تمامًا.





- يوزع فوقها خليط التفاح على كل القوالب بالتساوي.





- يقطع الثلث المتبقي من العجين شرائط بسمك 2 سم.





- توضع شرائح العجين متعاكسة بالتبادل فوق خليط التفاح.





- تدهن بالبيض المخفوق، ثم تدخل الفرن لمدة 45 دقيقة وحتى تنضج وتحمر.





- تخرج من الفرن، وتترك لتهدأ قليلاً.





- ترفع من القوالب بحرص، وتقدم مع مشروب التفاح بالقرفة.





سر نجاح تحضير فطيرة التفاح بالقرفة:

- ندهن القوالب بالزبد حتى يسهل إخراج الفطير منها بعد تجهيزهها.



