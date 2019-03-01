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طريقة عمل فطيرة التفاح بالقرفة

الجمعة 01/مارس/2019 - 06:35 م
طريقة عمل فطيرة التفاح بالقرفة
فطيرة التفاح بالقرفة
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المقادير:

العجينة:
- 2 1/2  دقيق (300 جرام).
- كوب إلا ربع زبدة لينة (200 جرام).
- 1 كوب  سكر بني (150 جرام).
- 1 بيضة مخفوقة.
- 1 معلقة صغيرة (ملعقة شاي) ملح.
- 1 حبة بيضة مخفوقة للوجه.

للحشو:
- 3 حبة تفاح شرائح.
- نصف كوب زبيب أسود.
- ربع كوب سكر بني.
- عصير ليمونة واحدة.
- 1 معلقة صغيرة (ملعقة شاي) قرفة ناعمة.

طريقة التحضير:
- يوضع الدقيق في بولة، ويضاف إليه الملح والسكر البني والزبدة، ويخلط جيدًا حتى يتجانس.

- يضاف البيض، وتخلط جيدًا حتى نحصل على عجينة لينة.

- تغطى، وتترك لمدة ساعة لترتاح.

- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وتدهن قوالب الكب كيك بالزبدة.

- يوضع التفاح في بولة، ويضاف إليه عصير الليمون والزبيب والسكر البني والقرفة، وتخلط جميع المكونات جيدًا.

- تفرد العجينة بالنشابة على سطح نظيف لتصبح بسمك نصف سم.

- يؤخذ ثلثي العجينة، وتوزع في القوالب مع مراعاة أن تكون ملاصقة للقالب تمامًا.

- يوزع فوقها خليط التفاح على كل القوالب بالتساوي.

- يقطع الثلث المتبقي من العجين شرائط بسمك 2 سم.

- توضع شرائح العجين متعاكسة بالتبادل فوق خليط التفاح.

- تدهن بالبيض المخفوق، ثم تدخل الفرن لمدة 45 دقيقة وحتى تنضج وتحمر.

- تخرج من الفرن، وتترك لتهدأ قليلاً.

- ترفع من القوالب بحرص، وتقدم مع مشروب التفاح بالقرفة.

سر نجاح تحضير فطيرة التفاح بالقرفة:
- ندهن القوالب بالزبد حتى يسهل إخراج الفطير منها بعد تجهيزهها.

- لا نبخل في الزبد حتى تخرج العجينة مثالية.
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