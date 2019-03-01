الجامعة العربية تدين حادث التفجير الإرهابي في مقديشيو

أعربت جامعة الدول العربية عن ادانتها الشديدة لحادث التفجير الارهابي الذي وقع اليوم 1 مارس في العاصمة الصومالية مقديشيو.





وتقدم السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، بخالص تعازيه للصومال، قيادةً وحكومةً وشعباً، في الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الاعتداء الآثم.



