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الجامعة العربية تدين حادث التفجير الإرهابي في مقديشيو

الجمعة 01/مارس/2019 - 06:33 م
الجامعة العربية تدين حادث التفجير الإرهابي في مقديشيو
الجامعة العربية
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أحمد الليموني
 
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أعربت جامعة الدول العربية عن ادانتها الشديدة لحادث التفجير الارهابي الذي وقع اليوم 1 مارس في العاصمة الصومالية مقديشيو. 

وتقدم السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة، بخالص تعازيه للصومال، قيادةً وحكومةً وشعباً، في الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الاعتداء الآثم. 

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط، جدد بهذه المناسبة التزام الجامعة الكامل بالوقوف بجانب الحكومة الصومالية في حربها ضد الإرهاب والقضاء على التهديد الذي تمثله حركة الشباب الارهابية، وفي كل ما تتخذه من اجراءات لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.
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